Сотрудники ЧОПа поймали подростков на крупной краже в Петрозаводске

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Инцидент произошел ночью 17 ноября.
Сотрудники частного охранного предприятия "Феликс Секьюрити" в 1.00 17 ноября поймали подростков на краже алкоголя и сигарет в одном из продовольственных магазинов на улице Сусанина, 1, сообщили в охранном предприятии.
Ущерб превысил 15 тысяч рублей.
Злоумышленников передали полиции.
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