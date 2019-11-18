Сотрудники ЧОПа поймали подростков на крупной краже в Петрозаводске

Инцидент произошел ночью 17 ноября.

Сотрудники частного охранного предприятия "Феликс Секьюрити" в 1.00 17 ноября поймали подростков на краже алкоголя и сигарет в одном из продовольственных магазинов на улице Сусанина, 1, сообщили в охранном предприятии.

Ущерб превысил 15 тысяч рублей.

Злоумышленников передали полиции.