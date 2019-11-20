Сотрудники ДПС в Карелии помогли пассажирам сломавшегося автобуса

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Инцидент произошел 15 ноября около Кеми, сообщили в МВД Карелии.
Утром 15 ноября, когда местные жители из пригорода добирались на общественном транспорте до Кеми, сломался автобус. Многие опаздывали на работу.
Проезжавшие мимо отрудники ДПС помогли пассажирам. Пенсионерок они довезли до города на патрульном автомобиле.
Один из инспекторов остался на месте поломки автобуса и, останавливая мимо следовавший транспорт, просил подвезти пассажиров.
Ранее инспектор из Карелии спас двух собак.
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