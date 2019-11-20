Подписаться
Новости. Общество
17:20, 20 Ноября 2019
фото: © pxhere.com

Сотрудники ДПС в Карелии помогли пассажирам сломавшегося автобуса

Загрузка...

Инцидент произошел 15 ноября около Кеми, сообщили в МВД Карелии.

Утром 15 ноября, когда местные жители из пригорода добирались на общественном транспорте до Кеми, сломался автобус. Многие опаздывали на работу.

Проезжавшие мимо отрудники ДПС помогли пассажирам. Пенсионерок они довезли до города на  патрульном автомобиле.

Один из инспекторов остался на месте поломки автобуса и, останавливая мимо следовавший транспорт, просил подвезти пассажиров. 

Ранее инспектор из Карелии спас двух собак.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
19.11.2019, 06:40
Стали известны официальные итоги проверки после массовой гибели птиц в Карелии
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 11:02
Политкухня
Высокие стандарты выборов 1
В Карелии начнут работать цифровые избирательные участки.
"Вас отвезут на кладбище, и все останется так, как есть" 5
19.11.2019 14:42
"Мама, не плачь" 3
18.11.2019 13:45
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища 22
18.11.2019 11:58
Умный Петрозаводск с Ириной Мирошник 10
18.11.2019 09:08
Вся аналитика

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»