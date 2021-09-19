Сотрудники фонда социального страхования в Карелии защитили себя от коронавируса

Отделение Фонда социального страхования получило паспорт коллективного иммунитета, сообщили в правительстве Карелии.

Карельское отделение Фонда социального страхования получило паспорт коллективного иммунитета. Для удобства сотрудников, желающих привиться от коронавирусной инфекции, дважды была организована выездная вакцинация врачами из городской поликлиники № 2.

С начала пандемии в учреждении соблюдаются все меры предосторожности, регулярно проводится дезинфекция помещений. Т

«Мы прилагаем максимум усилий для создания культуры безопасности. Очень важно, что коллектив понимает необходимость вакцинации, и личным примером показывает свою активную гражданскую позицию в реализации мероприятий по предупреждению распространения COVID-19», — отметила управляющий отделением Фонда.