Сотрудники ГИБДД будут пристально следить за перевозкой детей в праздничные дни в Карелии

В Госавтоинспекции республики сообщили, что в новогодние праздники инспекторы уделят особое внимание контролю за перевозками детей.

"В рамках профилактического мероприятий "Карелия без ДТП" в праздничные дни автоинспекторы уделят особое внимание безопасности детских перевозок", - говорится в заявлении ГИБДД по Карелии.

"Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям автотранспорта, что нет ни одного повода рисковать жизнью и здоровьем ребенка", - сообщают инспекторы.

Ранее ГИБДД Карелии объяснила, что запрещено делать при перевозке через дорогу детей на санках.