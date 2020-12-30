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Сотрудники ГИБДД будут пристально следить за перевозкой детей в праздничные дни в Карелии

Новости. Общество
11:30, 31 Декабря 2020
фото: ТАСС / Марина Лысцева
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В Госавтоинспекции республики сообщили, что в новогодние праздники инспекторы уделят особое внимание контролю за перевозками детей.

"В рамках профилактического мероприятий "Карелия без ДТП" в праздничные дни автоинспекторы уделят особое внимание безопасности детских перевозок",  - говорится в заявлении ГИБДД по Карелии.

"Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям автотранспорта, что нет ни одного повода рисковать жизнью и здоровьем ребенка", - сообщают инспекторы.

Ранее ГИБДД Карелии объяснила, что запрещено делать при перевозке через дорогу детей на санках.

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