Сотрудники ГИБДД Карелии оштрафовали двух отцов за небезопасный провоз детей

Новости по теме
Загрузка...
Мужчины "забыли" обеспечить безопасность своим детям в автомобиле, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Костомукше в ходе рейдов 17 и 18 апреля инспекторы привлекли к административной ответственности двух водителей, которые забыли обеспечить безопасность своим детям в автомобиле во время движения.
Мужчины получили штрафы в размере 3 тысяч рублей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.04.2019, 14:08
16.04.2019, 19:10
16.04.2019, 11:39
14.04.2019, 18:02
Аналитика
17.04.2019 10:10
Обществоведение
Проведённый "Столицей на Онего" опрос "Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?" очень интересен по своим итогам.
16.04.2019 15:10
15.04.2019 14:13
12.04.2019 16:25
Чтиво
Сегодня 14:10
Частная жизнь
Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене.
15.04.2019 15:40
15.04.2019 14:08
15.04.2019 11:59
Медиа
04.04.2019 14:29
Комментарии