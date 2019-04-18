Сотрудники ГИБДД Карелии оштрафовали двух отцов за небезопасный провоз детей

Мужчины "забыли" обеспечить безопасность своим детям в автомобиле, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Костомукше в ходе рейдов 17 и 18 апреля инспекторы привлекли к административной ответственности двух водителей, которые забыли обеспечить безопасность своим детям в автомобиле во время движения.

Мужчины получили штрафы в размере 3 тысяч рублей.