Сотрудники ГИБДД Карелии спасли замерзавшего на трассе водителя, который ходил вокруг машины

В Прионежском районе сотрудники патрульно-постовой службы пришли на помощь водителю, у которого заблокировались двери автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

В минувший понедельник, 28 марта, сотрудники патрульно-постовой службы полиции по Прионежскому району сержант полиции Никита Недошивин и старший сержант полиции Вадим Кленье заступили на смену и выехали на маршрут патрулирования.

При подъезде к поселку Шуя они заметили мужчину, который ходил вокруг автомобиля. Погодные условия были неблагоприятные, и полицейские решили узнать, не нужна ли помощь. Владелец иномарки рассказал, что остановился из-за сильной метели, чтобы очистить щетки стеклоочистителей. Он вышел из машины, а затем сработала блокировка дверей — ключи и телефон остались в салоне. Почти час водитель провел на трассе, ожидая помощи от проезжающих, но никто не остановился.

Сотрудники полиции посадили водителя в служебный автомобиль, дали отогреться, а затем помогли связаться с родственниками, которые привезли запасные ключи.

Житель Прионежья выразил благодарность сотрудникам патрульно-постовой службы за неравнодушие и оказанную помощь.