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Сотрудники ГИБДД Карелии задержали пассажира автобуса, находившегося в федеральном розыске

Новости. Общество
12:14, 15 Марта 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Олонце сотрудники ГИБДД остановили рейсовый автобус и задержали мужчину, который совершил преступление и пытался скрыться от суда, сообщили в Госвтоинспекции Карелии.

В середине марта в ОМВД России по Олонецкому району поступила оперативная информация о возможном маршруте передвижения гражданина, находящего в федеральном розыске. Эти сведения были проверены полицейскими и нашли свое подтверждение.

Вечером сотрудники ГИБДД на 270 километре автодороги Санкт-Петербург – Мурманск остановили для проверки автобус, следующий из Северной столицы в Петрозаводск.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Трифанов Альберт и Руппиев Игорь задержали пассажира, который является обвиняемым в имущественном преступлении и скрывшимся от суда. В настоящее время по решению суда фигурант находится под арестом.

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