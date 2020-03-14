Сотрудники ГИБДД Карелии задержали пассажира автобуса, находившегося в федеральном розыске

В Олонце сотрудники ГИБДД остановили рейсовый автобус и задержали мужчину, который совершил преступление и пытался скрыться от суда, сообщили в Госвтоинспекции Карелии.

В середине марта в ОМВД России по Олонецкому району поступила оперативная информация о возможном маршруте передвижения гражданина, находящего в федеральном розыске. Эти сведения были проверены полицейскими и нашли свое подтверждение.

Вечером сотрудники ГИБДД на 270 километре автодороги Санкт-Петербург – Мурманск остановили для проверки автобус, следующий из Северной столицы в Петрозаводск.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Трифанов Альберт и Руппиев Игорь задержали пассажира, который является обвиняемым в имущественном преступлении и скрывшимся от суда. В настоящее время по решению суда фигурант находится под арестом.