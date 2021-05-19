Сотрудники ГИБДД остановили в Карелии мужчину с огнестрельным оружием

В Пряжинском районе осудили мужчину, который возил в багажнике своего авто самодельный карабин, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

Пряжинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который незаконно приобрёл, хранил и перевозил самодельное огнестрельное оружие — магазинный карабин с патронами для нарезного оружия.

Сам мужчина утверждал, что оружие и боеприпасы нашел в доме умершего брата. Он положил всё в багажник, намереваясь в дальнейшем сдать в полицию, но в один из дней его остановили сотрудники ГИБДД, которые и обнаружили в багажнике карабин.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Судья учел смягчающие обстоятельства — полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей — и приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком также на 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.