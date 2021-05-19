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Сотрудники ГИБДД остановили в Карелии мужчину с огнестрельным оружием

Новости. Криминал
10:39, 20 Мая 2021
фото: © popgun.ru
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В Пряжинском районе осудили мужчину, который возил в багажнике своего авто самодельный карабин, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

Пряжинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который незаконно приобрёл, хранил и перевозил самодельное огнестрельное оружие — магазинный карабин с патронами для нарезного оружия.

Сам мужчина утверждал, что оружие и боеприпасы нашел в доме умершего брата. Он положил всё в багажник, намереваясь в дальнейшем сдать в полицию, но в один из дней его остановили сотрудники ГИБДД, которые и обнаружили в багажнике карабин.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Судья учел смягчающие обстоятельства — полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей — и приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком также на 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-05-20 11:05:35
Врёт от начала до конца. Не употребляйте в суете слово "раскаяние". Оно не подходит к большинству наших людей.
Гость
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