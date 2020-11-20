Сотрудники ГИБДД поймали двух пьяных водителей на дорогах Карелии (ФОТО)

Автомобилистам, севшим за руль в нетрезвом виде, грозит крупный штраф и лишение прав.

Госавтоинспекторы спецвзвода остановили в Кондопоге нетрезвого 24-летнего водителя, который управлял "Нивой". А в деревне Вокнаволок был отстранен от управления автомобилем "Toyota Land Cruiser" нетрезвый 31 - летний житель Костомукши. Об этом информирует ГИБДД.

Автомобили перемещены на штрафстоянку.

В отношении водителей составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения. Их ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. Решение примет суд.

Ранее сообщалось, что пьяный юноша на чужих "Жигулях" попался в руки инспекторов.