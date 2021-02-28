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Сотрудники ГИБДД выйдут на дороги Карелии и расскажут пешеходам и водителям о ПДД

Новости. Общество
18:00, 01 Марта 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
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Со 2 по 12 марта пройдет профилактическое мероприятие "Пешеходы Карелии", сообщили в Госавтоинспекции республики.

В ходе профилактических мероприятий автоинспекторы уделят внимание как водителям, так и пешеходам. Сотрудники ГИБДД будут разъяснять, как важно соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах, а также контролировать пересечение пешеходных переходов всеми участниками движения.

С начала года в Карелии произошло 14 ДТП с участием пешеходов, 2 человека погибло, 12 были травмированы. В числе пострадавших 4 детей-пешеходов. Водители совершили 8 наездов на пешеходных переходах, в результате чего 1 пешеход погиб и 7 получили травмы.

Основной причиной ДТП является переход дороги в неустановленном месте.

Наиболее опасные ситуации возникают в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, если пешеход не имеет на своей одежде световозвращающих элементов. За данное нарушение с начала года автоинспекторы составили свыше 140 административных материалов в отношении пешеходов.

Всего к ответственности за нарушение ПДД привлечено более 2260 пешеходов.

 

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