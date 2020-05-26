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Сотрудники ГИБДД проверят, пристегиваются ли ремнями безопасности водители в Карелии

Новости. Общество
10:05, 27 Мая 2020
фото: © fotolia.com
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С 27 мая по 7 июня в республике проходит информационно-пропагандистская кампания "Карелия, пристегнись", сообщили в ГИБДД республики.

С начала года на дорогах республики в ДТП пострадали 96 пассажиров – 89 взрослых и 7 детей. Обеспечивая безопасность дорожного движения, автоинспекторы также строго следят за использованием ремней безопасности во время движения, как водителями, так и их пассажирами. С начала года было пресечено около 3000 нарушений пользования ремнями безопасности.

Под особым вниманием сотрудников Госавтоинспекции находятся детские перевозки. Такой тотальный контроль на дорогах Карелии меняет ситуацию к лучшему, отмечают в ведомстве. Так водители становятся более ответственными при перевозке детей, в сравнении с прошлым годом число нарушителей уменьшилось с 521 до 407 водителей. Также заметно снизилось количество аварий с участием детей-пассажиров, и в 3 раза сократилось и число юных пассажиров, получивших травмы в ДТП (с 12 в 2019 г. до 4 в 2020 г.).

Одно ДТП в этом году оказалось смертельным для несовершеннолетнего пассажира легкового автомобиля. Дорожная трагедия произошла 18 апреля в поселке Шуя Прионежского района, где 19-летний водитель автомобиля ВАЗ, не имея водительских прав, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате происшествия 14-летний пассажир получил травмы, от которых скончался в больнице.


ГИБДД Карелии

Основным видом происшествий с детьми-пассажирами являются столкновения транспортных средств (72%), к большинству из которых приводят нарушения правил проезда перекрестков и выезд на полосу встречного движения.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что применение ремней безопасности водителями и пассажирами является важным условием для обеспечения безопасности во время движения.

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