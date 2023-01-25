Сотрудники ГИБДД высматривают на дорогах Карелии незаметных пешеходов и штрафуют

Госавтоинспекция Карелии напомнила о том, как опасно идти пешком по обочине в темной одежде без светоотражающих элементов.

Согласно ПДД, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость водителям транспортных средств.

Нарушителей наказывают штрафом в размере 500 рублей.

Например, в Медвежьегорском районе на автодороге «Вологда-Медвежьегорск» в темное время суток по краю дороги шел 26-летний пешеход, который был едва заметен. На его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

В Прионежском районе на автодороге «Кола поезд к аэропорту Петрозаводск» полицейские разъяснили 22-летнему молодому человеку, какой опасности он подвергает свою жизнь.