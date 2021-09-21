Сотрудники ГИМС Карелии убрали мусор на берегу озера в Суоярви, а в Беломорске на субботник собирали добровольцев

В Суоярви сотрудники ГИМС в рамках акции «Чистый берег» собрали 16 мешков мусора на берегу озера, сообщили в МЧС Карелии.

В рамках Всероссийской экологической акции «Чистый берег» сотрудники Суоярвского инспекторского участка ГИМС совместно представителями администрации муниципального образования провели мероприятие по наведению порядка на береговой линии озера Суоярви.

Участники акции активно принялись за работу. Общими усилиями за несколько часов работы от мусора очистили около 150 метров берега и собрали 16 мешков мусора.

В МЧС напомнили, что Всероссийская акция «Чистый берег» была объявлена МЧС России в 2014 году. Данная акция направлена на привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения водоемов и береговых зон, а также на наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водных объектов.

Ранее сообщалось, что в Беломорске добровольцы не спешили на субботник для очистки от мусора берега реки Выг.