Сотрудники Карелиястат переписали всех жителей в отдаленных деревнях Медвежьегорского района Карелии

До отдаленных деревень сотрудники Карелиястата добирались на катере, сообщили в статистической организации.

Сотрудники Карелиястата, а также уполномоченный Всероссийской переписи населения-2020 по Медвежьегорскому району в первый месяц лета работали в отдаленных деревнях Великогубского сельского поселения Медвежьегорского района. За несколько дней они переписали всех жителей 21 населенного пункта.

Жителей заранее, через сайт местной администрации и по телефону, оповестили о проведении важнейшей государственной кампании – переписи населения в труднодоступных территориях. Администрация района заключила договор на аренду катера для переписчиков, чтобы они быстро и удобно могли добраться до каждого жителя.

Большую помощь в проведении переписи оказало и местное население. Они провожали переписчиков к домам, рассказывали в каких из них еще живут, какие брошены, где поселились дачники.

Данные переписи населения - единственный максимально полный и достоверный источник информации о численности, национальном составе и владении языками, уровне образования и состояния в браке, составе домохозяйств и источников средств к существованию населения республики и всей страны.