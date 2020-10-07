Сотрудники магазина в Петрозаводске камнем пытались отбить товар у вооруженного ножом похитителя

В центре Петрозаводска сотрудники магазина вступили в схватку с вооруженным ножом похитителем, сообщили в МВД Карелии.

Октябрьским днем в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение о том, что в районе улицы Антикайнена произошло нападение с целью хищения. Полицейские восстановили картину происшествия.

В сетевой магазин зашел молодой человек и, прикрывая лицо капюшоном, взял бутылку крепкого алкоголя. Затем он пронес товар неоплаченным через кассу, но на подозрительное поведение посетителя обратил внимание работник торговой точки.

Проследовав за похитителем на улицу, сотрудник магазина попытался вразумить злоумышленника и вернуть похищенное. Ему на подмогу пришел водитель грузовика, который в этот момент привез партию новой продукции. Но преследование даже двоих человек не остановили молодого человека. У него на шее был привязан складной нож: достав его, он начала угрожать мужчинам. Тогда водитель схватил камень и выбил из рук нападавшего оружие. Однако лишившийся ножа незнакомец скрылся со своей незаконной добычей, оцененной в 1 799 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления 28-летний петрозаводчанин задержан.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом.