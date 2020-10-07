Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Подросток прыгнул в кишащую крысами воду ради спасения тонущего младенца 7
07.10.2020 19:40
Маленькая девочка в Петрозаводске помахала папе рукой и выпала с балкона 5-го этажа 1
Сегодня 10:18
Онищенко призвал женщин не носить каблуки ради мужчин 13
07.10.2020 19:10
За сутки в Карелии один человек умер от коронавируса и более 70 заразились 1
Сегодня 09:01
"Чувство попранной справедливости повело нас в бой" 2
07.10.2020 15:17

Сотрудники магазина в Петрозаводске камнем пытались отбить товар у вооруженного ножом похитителя

Новости. Криминал
13:09, 08 Октября 2020
фото: © Fotolia / Tiko Aramyan
Загрузка...

В центре Петрозаводска сотрудники магазина вступили в схватку с вооруженным ножом похитителем, сообщили в МВД Карелии.

Октябрьским днем в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение о том, что в районе улицы Антикайнена произошло нападение с целью хищения. Полицейские восстановили картину происшествия.

В сетевой магазин зашел молодой человек и, прикрывая лицо капюшоном, взял бутылку крепкого алкоголя. Затем он пронес товар неоплаченным через кассу, но на подозрительное поведение посетителя обратил внимание работник торговой точки.

Проследовав за похитителем на улицу, сотрудник магазина попытался вразумить злоумышленника и вернуть похищенное. Ему на подмогу пришел водитель грузовика, который в этот момент привез партию новой продукции. Но преследование даже двоих человек не остановили молодого человека. У него на шее был привязан складной нож: достав его, он начала угрожать мужчинам. Тогда водитель схватил камень и выбил из рук нападавшего оружие. Однако лишившийся ножа незнакомец скрылся со своей незаконной добычей, оцененной в 1 799 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления 28-летний петрозаводчанин задержан.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
01.10.2020, 10:35
В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах
05.10.2020, 07:15
Жители Петрозаводска возмущены масштабом разрушений в процессе благоустройства города

Чтиво

07.10.2020 11:05
Кофе со сливками
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 6
Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов стал гостем рубрики "Кофе со сливками".
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
"Это было великое закрытие!" 13
02.10.2020 12:50
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»