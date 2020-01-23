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Сотрудники МЧС Карелии нагрянули с проверкой в торгово-развлекательный центр "Лотос Плаза"

Новости. Общество
12:14, 24 Января 2020
фото: © Столица на Онего
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Сегодня в ТРК "Лотос Плаза" прошла внеплановая проверка пожарной безопасности.

Заместитель начальника отдела надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности главного управления МЧС России Артем Березин сообщил, что с 23 января начата внеплановая проверка соблюдения пожарной безопасности во второй очереди торгового центра "Лотос Плаза", расположенной на Лесном проспекте, 47-б.

"На настоящий момент изучаются документы проектной документации, а также проведен инструментальный контроль работоспособности систем противопожарной защиты, - сказал Березин. - Системы автоматической пожарной сигнализации сработали, системы оповещения запустились".

По словам Артема Берзина, проверка торгового центра на безопасность будет длиться 20 дней и завершится 19 февраля.

"После проведения инструментального контроля будет сверяться все с проектной документацией, и после этого будет результат", - пояснил Березин.

В ходе проверки сотрудников МЧС сопровождали управляющая "Лотос Плазы" Юлия Матросова, представитель службы безопасности Тимур Абдулаев, представители строительной организации.

"Сегодня мы совместно с органами государственного надзора проводили проверку систем безопасности – это очень важная проверка для такого рода объектов, - отметила Юлия Матросова. - Это новый объект, здесь реализованы очень сложные системы безопасности, и она многокомпонентная. Сегодня был инструментальный контроль, проверили все основные пункты, которые запускаются в режиме ЧС, и отследили, как работают системы противопожарной безопасности".

Представитель службы безопасности Тимур Абдулаев предупредил, что на объекте проходит и антитеррористическая проверка.

"Вторая очередь "Лотос Плаза" – это 25 тысяч квадратных метров площади, где могут одномоментно находиться до тысячи человек, - сказал Тимур Абдулаев. – В здании 36 эвакуационных выходов, 38 тревожных кнопок, на каждом этаже пожарные гидранты, общее количество которых составляет 87 штук. Если отключится электричество, то противопожарные системы будут работать в автономном режиме. Система эвакуации имеет аккумуляторные батареи, заряда которых хватит на два часа работы".

Сотрудники безопасности отметили, что как противопожарные проверки, так и антитеррористические проводятся в торгово-развлекательном центре "Лотос плаза" регулярно.

Специалисты МЧС Карелии запечатлели, как проводилась проверка безопасности объекта: они проверили парк развлечений, фитнес-центр и бассейн на предмет сработки сигнализации и эвакуационные выходы. 

"На сегодняшний день инструментальная проверка показала, что в данный торгово-развлекательный центр ходить безопасно, потому что системы сработали, двери эвакуационных выходов открылись", - заверил замначальника отдела по надзорной деятельности МЧС Карелии Артем Березин. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2020-01-24 13:57:25
типа без нареканий?
drug
2020-01-24 13:45:39
Интересно, а представитель службы безопасности ТЦ прошел обучение по пожарной безопасности, он точно имеет удостоверение и обладает знаниями ?
Какие 38 тревожных кнопок установлены в ТЦ, если тревожные кнопки выведенные на ЧОП это одно, но зачем там столько, или все же это ручные пожарные извещатели, тогда тут полная не компетенция со стороны представителя.......
Паша
2020-01-24 13:07:26
Вспоминаю 1995 год , к знакомому в магазин приходили пожарники, попросили два видео магнитофона и два телевизора, для "работы"... ничего толком не проверяли, потому как финские материалы были с международными сертификатами, назовём их так....
Вася
2020-01-24 13:00:33
Хорошая реклама.
sergo
2020-01-24 12:56:22
Причем здесь "нагрянули"?
Это плановая проверка, о которой было известно минимум за полгода.
Leopol'd
2020-01-24 13:54:37
sergo, вы принципиально статью не читали?
"начата внеплановая проверка..."
кир
2020-01-24 12:44:41
Денег не отняли?
Гость
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