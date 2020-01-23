Сотрудники МЧС Карелии нагрянули с проверкой в торгово-развлекательный центр "Лотос Плаза"

Сегодня в ТРК "Лотос Плаза" прошла внеплановая проверка пожарной безопасности.

Заместитель начальника отдела надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности главного управления МЧС России Артем Березин сообщил, что с 23 января начата внеплановая проверка соблюдения пожарной безопасности во второй очереди торгового центра "Лотос Плаза", расположенной на Лесном проспекте, 47-б.





"На настоящий момент изучаются документы проектной документации, а также проведен инструментальный контроль работоспособности систем противопожарной защиты, - сказал Березин. - Системы автоматической пожарной сигнализации сработали, системы оповещения запустились".





По словам Артема Берзина, проверка торгового центра на безопасность будет длиться 20 дней и завершится 19 февраля.

"После проведения инструментального контроля будет сверяться все с проектной документацией, и после этого будет результат", - пояснил Березин.

В ходе проверки сотрудников МЧС сопровождали управляющая "Лотос Плазы" Юлия Матросова, представитель службы безопасности Тимур Абдулаев, представители строительной организации.





"Сегодня мы совместно с органами государственного надзора проводили проверку систем безопасности – это очень важная проверка для такого рода объектов, - отметила Юлия Матросова. - Это новый объект, здесь реализованы очень сложные системы безопасности, и она многокомпонентная. Сегодня был инструментальный контроль, проверили все основные пункты, которые запускаются в режиме ЧС, и отследили, как работают системы противопожарной безопасности".

Представитель службы безопасности Тимур Абдулаев предупредил, что на объекте проходит и антитеррористическая проверка.

"Вторая очередь "Лотос Плаза" – это 25 тысяч квадратных метров площади, где могут одномоментно находиться до тысячи человек, - сказал Тимур Абдулаев. – В здании 36 эвакуационных выходов, 38 тревожных кнопок, на каждом этаже пожарные гидранты, общее количество которых составляет 87 штук. Если отключится электричество, то противопожарные системы будут работать в автономном режиме. Система эвакуации имеет аккумуляторные батареи, заряда которых хватит на два часа работы".





Сотрудники безопасности отметили, что как противопожарные проверки, так и антитеррористические проводятся в торгово-развлекательном центре "Лотос плаза" регулярно.

Специалисты МЧС Карелии запечатлели, как проводилась проверка безопасности объекта: они проверили парк развлечений, фитнес-центр и бассейн на предмет сработки сигнализации и эвакуационные выходы.





"На сегодняшний день инструментальная проверка показала, что в данный торгово-развлекательный центр ходить безопасно, потому что системы сработали, двери эвакуационных выходов открылись", - заверил замначальника отдела по надзорной деятельности МЧС Карелии Артем Березин.