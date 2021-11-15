Сотрудники МЧС Карелии спасли двоих рыбаков на озере в Прионежском районе

Двое насквозь промокших мужчин были доставлены в БСМП Петрозаводска.

Субботняя рыбалка 4 декабря на озере Урозеро в Прионежском районе едва не стала последней для двух петрозаводчан.

Как рассказали в МЧС Карелии «Столице на Онего», 4 декабря днем на Урозере, за гарнизоном Бесовец (Чална-1), под тонкий лед провалился пенсионер.

Находившийся недалеко молодой рыбак попытался помочь тонущему пенсионеру и пополз в его сторону. При этом он сам рисковал провалиться под лед, который начал трещать под ним. В результате добраться до тонущего мужчины, который с трудом держался за кромку льда, не удавалось.

В этот момент на место ЧП прибыли военнослужащие гарнизонного поселка и пожарные Прионежского района. Однако, как пояснили в МЧС, из-за отсутствия спецсредств они не могли приблизиться к рыбакам. К счастью, в этот момент подоспели сотрудники МЧС Карелии.

«Двое спасателей на легких пластиковых лодках добрались до рыбаков и с помощью лебедок и тросов вытащили их на берег», - сообщил руководитель пресс-службы МЧС республики Максим Рожин.

Рыбаков положили на носилки и донесли до машины скорой помощи МЧС, которая доставила их в БСМП Петрозаводска.

По полученной в МЧС информации, молодой человек был отпущен домой после медицинского осмотра, а пенсионера оставили под наблюдением врачей.

«Хороших и крепких морозов, которые позволили бы сформировать надежный лед, толщиной более 10 см, сегодня на большинстве водоемов республики еще не было», - отметил Рожин.

МЧС обратилось к рыбакам с просьбой не подвергать свою жизнь смертельной опасности.