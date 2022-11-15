Сотрудники МЧС Карелии спасли провалившуюся под лед косулю (ФОТО)

Спасатели помогли редкому животному, попавшему в беду у острова Кижи.

По сообщению МЧС Карелии, в минувшие выходные, дежурные фельдшеры пожарно-спасательной части №14 по охране музея-заповедника «Кижи» привлекались для оказания помощи провалившейся под лед европейской косуле. К приезду специалистов животное уже успели вытащить из озера местные жители. Но в ходе осмотра выявилось, что у зверя сломана передняя левая лапа. Сотрудники МЧС наложили косуле шину. Затем пострадавшую отвезли в местный Кижский теплый хлев, в котором находятся живущие на территории заповедника животные.

Сотрудники МЧС надеются, что такой редкий зверь быстро поправится и уже самостоятельно выйдет в свою естественную среду обитания.