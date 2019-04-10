Сотрудники МЧС Карелии установили в квартире многодетной матери-одиночки датчик задымления

В Кеми сотрудники МЧС в ходе рейда оснастили квартиру многодетной жительницы Карелии пожарный извещатель, сообщили в ведомстве.

Так, 5 апреля сотрудниками отдела надзорной деятельности Кемского и Лоухского районов главного управления МЧС Карелии провели профилактические осмотры помещений мест проживания многодетных семей.

В ходе осмотра посетили многодетную семью, где мать-одиночка воспитывает пятерых несовершеннолетних детей. В ходе осмотра в доме был выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности.

Дом оборудован печным отоплением, при этом печи эксплуатируются без предтопочных листов. Используется электрический удлинитель, имеющий видимые повреждения. Эти и другие нарушения требований пожарной безопасности создают угрозу возникновения пожара.

Указанные нарушения являются наиболее распространенными, особенно в ветхом жилом фонде.

По результатам осмотра с гражданкой проведена профилактическая беседа, вручена памятка о соблюдении требований пожарной безопасности, а также сотрудниками пожарного надзора в доме был установлен автономный пожарный извещатель. Квартиросъемщику было разъяснено о принципе работы данного извещателя, а также о необходимости своевременной замены элементов электропитания.