Сотрудники МЧС освободили вокзал Петрозаводска от вирусов

Более 2 тысяч квадратных метров было продезинфицировано на железнодорожном вокзале карельской столицы, сообщили в правительстве региона.

На железнодорожном вокзале Петрозаводска прошла комплексная дезинфекционная обработка, которую провели сотрудники МЧС Карелии. Специальными средствами были обработаны помещения основного здания вокзала, билетно-багажного центра, территория вдоль здания вокзала со стороны города, северная лестница. Суммарная площадь обработанных поверхностей составила 2490 кв. метров.

Ежедневная, многократная уборка и дезинфекция основных помещений вокзала и билетно-багажного центра проводится в плановом порядке. Дополнительно нанесена специальная разметка и навигация для соблюдения пассажирами социальной дистанции, усилена работа по информированию о профилактических мерах.

Реализуемый комплекс мер направлен на профилактику и снижение рисков распространения вирусных инфекций.