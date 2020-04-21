Сотрудники МЧС провели дезинфекцию поликлиники в Петрозаводске (ФОТО)

Поликлинику №4 и прилежащую к ней территорию обработали от коронавируса.

Сотрудники пожарно-спасательной части имени капитана внутренней службы Г.А. Семенова провели обработку зданий и территорий Городской поликлиники № 4 в микрорайоне Ключевая.

В первую очередь дезинфицировали места, где возможно нахождение наибольшего количества людей, а именно: входы в здания, подъездные пути к приемному отделению, скамейки и аллеи. Дезинфекция осуществлялась путем распыления специального раствора, безопасного для человека и животных, сообщили в МЧС Карелии.

Все учреждения республики будут обрабатываться от коронавируса в плановом порядке.

Ранее сотрудники МЧС провели санобработку здания петрозаводской поликлиники №1.