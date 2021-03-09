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Сотрудники МЧС спасли от смерти одинокого жителя Петрозаводска

Новости. Происшествия
08:05, 10 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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В квартире дома на Кукковке мужчина перестал выходить на связь, и соседи позвали на помощь спасателей, сообщили в МЧС Карелии.

Накануне 8 марта, в воскресенье, в 21.44 на пульт дежурной службы МЧС поступил звонок от петрозаводчанина, который сообщил, что его сосед уже долгое время не выходит из квартиры и на телефонные звонки не отвечает.

Спасатели выехали на место вызова, в дом на Карельский проспект, и по автолестнице поднялись на третий этаж в квартиру, где проживал мужчина, который не выходил на связь.

В результате в квартире был обнаружен мужчина, которому требовалась помощь врачей.

Благодаря неравнодушным соседям мужчину удалось спасти.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-03-10 09:36:58
Так весь мир рухнет, а простой Ваня и не заметит?
German
2021-03-10 08:41:51
Неравнодушные люди и мчс-ники просто молодцы .
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