Сотрудники МЧС спасли от смерти одинокого жителя Петрозаводска

В квартире дома на Кукковке мужчина перестал выходить на связь, и соседи позвали на помощь спасателей, сообщили в МЧС Карелии.

Накануне 8 марта, в воскресенье, в 21.44 на пульт дежурной службы МЧС поступил звонок от петрозаводчанина, который сообщил, что его сосед уже долгое время не выходит из квартиры и на телефонные звонки не отвечает.

Спасатели выехали на место вызова, в дом на Карельский проспект, и по автолестнице поднялись на третий этаж в квартиру, где проживал мужчина, который не выходил на связь.

В результате в квартире был обнаружен мужчина, которому требовалась помощь врачей.

Благодаря неравнодушным соседям мужчину удалось спасти.