Сотрудники Минприроды и правительства Карелии посадят более 6 тысяч молодых сосен

На территории Кондопожского лесничества пройдет акция по посадке деревьев "Сохраним лес", сообщили в Минприроды Карелии.

В пятницу, 18 сентября, на территории Кондопожского лесничества в квартале 130 Березовского участкового лесничества состоится центральное мероприятие акции "Сохраним лес". В нем примут участие около 50 человек: сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии республики, члены регионального правительства, работники подведомственных Минприроды учреждений, а также представили арендатора лесного участка, на котором будет проходить посадка леса - ООО "Русский Лесной Альянс". Участники акции посадят более 6 тысяч сосны обыкновенной на площади 2 га.

В Минприроды напомнили, в рамках общероссийской акции "Сохраним лес" на территории Карелии планируется высадить более 20 тысяч штук деревьев сосны, ели, лиственницы и клена. Первые мероприятия по посадке леса прошли в Лоухском и Медвежьегорском лесничествах в начале сентября.

Ранее сообщалось, около тысячи сосен посадили на территории вырубки в Карелии.