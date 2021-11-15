Сотрудники музея «Кижи» рассказали арабам о деревянной архитектуре Севера (ФОТО)

Делегация музея «Кижи» из Карелии принимает участие в «Неделе всемирного наследия» в Объединенных Арабских Эмиратах.

Мероприятие проходит в городе Шарджи. Об этом информирует паблик музея «Кижи».

«Гости из Карелии представили „Кижский погост“ — один из трех первых объектов ЮНЕСКО в России, рассказали о деревянной архитектуре Русского севера и традициях плотницкого ремесла», — говорится в сообщении музея.

Ранее сообщалось, как один из лучших звонарей России показал мастерство на острове Кижи в Карелии.