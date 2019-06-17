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Новости. Общество
14:32, 17 Июня 2019
фото: Мария Васильева

Сотрудники почты станут учить жителей районов Карелии здоровому образу жизни

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, как в труднодоступных районах республики сотрудники Почты России будут проводить профилактическую медицинскую работу с населением в связи с отсутствием квалифицированных медиков.

Об этом министр Охлопков рассказал на заседании правительства во время обсуждения реализации регионального проекта "Здравоохранение", пишут "Вести Карелии".

"Наша профилактическая работа с Почтой России: в тех местах, где невозможно обеспечить медицинскими работниками, работники «Почты России» будут проводить профилактическую работу. Соглашение подписано", - сказал Охлопков.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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User
2019-06-17 17:12:05
Программа сокращения доли бедного населения набирает обороты. Наконец-то довставались с колен до лечения подорожником! Ура, товарищи! Для полной реализации проекта "Здравоохранение", на случай неурожая подорожника, осталось чуток церквей понастроить и лечить божьим словом.
pupsik
2019-06-17 16:32:07
а еще там работники почты будут предоставлять банковские услуги схожего по наименованию банка и продавать товары некоей дружественной компании.. не до писем и посылок ?
тетка
2019-06-17 16:28:28
И.А.Крылов
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело все погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать совета.
Мария
2019-06-17 16:22:50
Не передергивайте, люди! Какие "манипуляции"????? Квалифицированную медпомощь в отдаленных поселениях никто не отменяет. Ясно же было сказано: доставка медикаментов и распространение информационных материалов по здоровому образу жизни.
dgin
2019-06-17 16:39:35
Мария, А какая разница . За мед.обеспечение отвечает минздрав , а не Почта России , с них и спрос . Этой Почте в себе бы разобраться , бардак кругом .
Мария
2019-06-17 16:53:58
dgin, все верно! Не Минздрав будет доставлять медикаменты и брошюры, а нанятая им Почта России. Не думаю, что есть масса предпринимателей, жаждущих заняться такой работой! Лучше так, чем никак.
Беня
2019-06-17 16:10:28
Тут мы видим 30 лет реформ не прошли даром за амбаром. Еще лет 10 и почтальонов не будет. Зато теперь видно какова была изначальная цель в задумке авторов. :)
dgin
2019-06-17 16:42:09
Беня, Задумка авторов качать нефть и проч. и вывозить пиндосам всяким . Народ у них как то и лишний , на их празднике жизни .
Серый
2019-06-17 15:02:27
А кто даст право почтальонам без мед. образования проводить манипуляции? Вот это оптимизация! Ура! Приехали ((
Изя
2019-06-17 14:51:49
Вот это заезд чинуши ))) Лечить не кому , идите больные в спортгородок , зря что ли строили (((( В Якутии бы за такие слова ..... :) Вас россияне , будут лечить почтальоны , охххххренеть ((((((((
zanoza
2019-06-17 14:51:01
«Бывает, что кроме почты в эту отдаленную деревню никто не приезжает. Если какой-то хотя бы базовый набор медикаментов, препаратов, каких-то средств будет продаваться, доставляться, то, наверно, это будет правильно», - сказал Парфенчиков. Это что же получается,люди должны лечить себя сами по брошюрам? ВОТ ЭТО ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ!
nae
2019-06-17 14:40:38
Что называется - "приехали"! Работники, я так понимаю, в диком восторге. Жители тоже.
елпидифор
2019-06-17 14:38:40
Так большевики в 20-х боролись с неграмотностью. Неужели мы до этого опустились? Я думаю, нет: идет распил средств.
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