Сотрудники почты станут учить жителей районов Карелии здоровому образу жизни

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, как в труднодоступных районах республики сотрудники Почты России будут проводить профилактическую медицинскую работу с населением в связи с отсутствием квалифицированных медиков.
Об этом министр Охлопков рассказал на заседании правительства во время обсуждения реализации регионального проекта "Здравоохранение", пишут "Вести Карелии".
"Наша профилактическая работа с Почтой России: в тех местах, где невозможно обеспечить медицинскими работниками, работники «Почты России» будут проводить профилактическую работу. Соглашение подписано", - сказал Охлопков.
Подробнее читайте в материале издания.
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