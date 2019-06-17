Сотрудники почты станут учить жителей районов Карелии здоровому образу жизни

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, как в труднодоступных районах республики сотрудники Почты России будут проводить профилактическую медицинскую работу с населением в связи с отсутствием квалифицированных медиков.

Об этом министр Охлопков рассказал на заседании правительства во время обсуждения реализации регионального проекта "Здравоохранение", пишут "Вести Карелии".

"Наша профилактическая работа с Почтой России: в тех местах, где невозможно обеспечить медицинскими работниками, работники «Почты России» будут проводить профилактическую работу. Соглашение подписано", - сказал Охлопков.

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