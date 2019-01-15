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Новости. Общество
10:27, 15 Января 2019

Сотрудники "РКС-Петрозаводск" помогают предприятию стать лучше

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В "РКС-Петрозаводск" подвели итоги ежегодного конкурса "Бережливое производство", направленного на улучшение финансово-производственных показателей деятельности компаний.

В течение года каждый сотрудник мог направить свое рационализаторское предложение на рассмотрение экспертному совету конкурса. За каждую инициативную заявку, принятую к рассмотрению экспертным советом, выплачивается денежное вознаграждение, а участники, чьи заявки оказали максимальный суммарный экономический эффект, помимо денежного вознаграждения получили в подарок планшетные компьютеры.

В этом году победителем конкурса в АО "ПКС-Тепловые сети" стала экономист Анастасия Милова, она предложила мероприятие по переводу теплоснабжения здания центральной котельной, благодаря этому рационализаторскому предложению котельная теперь полностью обеспечивает себя теплом самостоятельно. Заявка Анастасии позволила сэкономить около 980 тысяч рублей в год.

Заместитель главного инженера производственно-технического блока АО "ПКС-Водоканал" Юрий Бобков предложил самостоятельно изготовить подшипники скольжения скребкового механизма сгустителя осадка. Стоимость одного такого подшипника у фирмы-изготовителя составляет 510 тысяч рублей. Юрий предложил самостоятельно разработать схему ремонта двух подшипников, сэкономив тем самым около 796 тысяч рублей.

В этом году в "РКС-Петрозаводск" поступило более 50 рационализаторских предложений, и каждое из них помогло компании стать лучше. Благодаря реализации идей сотрудников "РКС-Петрозаводск" развивается, технологии работы компании совершенствуются, техника служит дольше, и предприятие бережно расходует ресурсы.

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