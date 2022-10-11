Сотрудники УФСИН прошлись по домам осужденных, задолжавших по искам и алиментам

Вместе с приставами сотрудники уголовно-исполнительной инспекции побеседовали с неплательщиками, сообщили в пресс-службе УФСИН Карелии.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Карелии вместе с судебными приставами провели рейд по местам жительства осужденных, состоящих на учете.

Проверяющие нашли целый ряд злостных неплательщиков по искам потерпевших и по алиментам. В нескольких случаях были установлены причины возникновения задолженностей, с должниками провели беседы, а также проконсультировали их.

В УФСИН отметили, что сотрудники комиссии регулярно проводят подобные рейды с приставами.