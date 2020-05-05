Сотрудников СИЗО в Петрозаводске закрыли на изоляцию из-за коронавируса

СИЗО Петрозаводска, куда привезли больных коронавирусом заключенных из Ленинградской области, закрыли на "карантин".

Как стало известно из источника в оперативных службах, сотрудников СИЗО на улице Герцена в Петрозаводске закрыли на изоляцию.

Напомним, 30 апреля в СИЗО Петрозаводска из Ленинградской области этапировали двух заключенных, у которых был выявлен коронавирус. В результате сотрудники СИЗО, которые имели контакт с зараженными заключенными, остались закрытыми в изоляции на работе. У членов их семей, которые находятся на самоизоляции дома, также взят анализ на COVID-19.

В минувшую среду, 5 мая, сообщалось, что у одного из сотрудников уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Карелии, который контактировал с заражёнными арестованными, прибывшими этапом из Ленинградской области, также выявлен коронавирус.