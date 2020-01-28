Сотрудница МВД, обвиняемая в халатности по делу "петрозаводского маньяка", заявила о подложном документе в своем деле

Обвиняемая в халатности следователь полиции Екатерина Хорина сообщила, что в ее уголовном деле присутствует подложная справка, на которой строится один из пунктов обвинения.

По версии следствия, подсудимая Хорина обладала данными об опасности личности Антона Ипатова, когда выясняла обстоятельства избиения им своего собутыльника, но при этом не приняла мер по его задержанию и аресту.

В обвинении сообщается, что данные о судимостях фигуранта и его опасности имелись в материале проверки, поступившем сотруднице полиции.

Хорина заявляет, что не располагала такой информацией о персоне Ипатова, поскольку этих данных не было в полученных ею материалах.

"Данное обвинение не соответствует действительности, потому что в основе его лежит справка ИЦ в отношении Ипатова А. М. В очередной раз заявляю, что указанной справки в полученном мною материале не было, соответственно, никаких данных о том, что Ипатов ранее судим, и тем более о том, что он склонен к совершению преступлений, у меня в распоряжении не было. Я неоднократно на предварительном следствии заявляла следователю Елизарову, что данная справка отсутствовала в полученном мною первичном материале, что она подложна", - указала Екатерина Хорина в своих показаниях.

Адвокат подсудимой пояснил, что речь идет о информационной справке МВД, в которой содержатся данные по персоне Антона Ипатова.

Также в своих показаниях Екатерина Хорина указала на то, что сотрудники прокуратуры осуществляли недостаточный надзор за деятельностью МВД.

"В ходе судебного следствия, думаю, было установлено, что прокуратура республики Карелия фактически самоустранилась от осуществления надзора за полицией. Иначе как можно объяснить тот факт, что в отделе полиции номер два накопилось более 1000 просроченных материалов проверок?", - сообщается в показаниях подсудимой.

Ранее стало известно, что в органах прокуратуры прошла внутренняя проверка, связанная с нарушениями в сфере контроля за расследованием дела Антона Ипатова, совершившего убийства девушек в столице Карелии.

Как сообщил "Столице на Онего" один из защитников обвиняемых в халатности полицейских, в прокуратуре признали нарушения в некачественном надзоре, однако приказ о наказании своих работников издан не был.

Напомним, сторона гособвинения заявляет, что сотрудники полиции не приняли должных мер для задержания Антона Ипатова, после чего он совершил свои нападения на девушек.