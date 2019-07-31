Сотрудница турфирмы Петрозаводска подмочила репутацию компании, украв деньги клиентки

В полицию за помощью из-за пропажи крупной суммы денег обратились сотрудники турфирмы, сообщили в МВД Карелии.

Представитель туристического агентства обратилась в дежурную часть полиции в Петрозаводске. В организации было зафиксировано происшествие. Клиентка предоставила квитанцию о полной оплате путевки, приобретенной в фирме. Но при этом в организации значилось, что поступила от данной женщины лишь малая часть стоимости продукта.

Сотрудники уголовного розыска восстановили ход событий. Петрозаводчанка, действительно, приобрела и оплатила тур, передав сотруднице агентства 70 тысяч рублей. Та ей пояснила, что на подготовку документов требуется время и назначила визит в другой день. Клиентке была передана квитанция об оплате. Но, по версии полицейских, работница турфирмы из полученной суммы в кассу внесла только 13 тысяч рублей. А остальные деньги присвоила и вскоре уволилась.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность 23-летней подозреваемой. Куда именно она потратила присвоенные 57 тысяч рублей, девушка не рассказала.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до двух лет.