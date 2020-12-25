Сотрудницу Пенсионного фонда в районе Карелии поймали на распространении персональных данных

В Кондопожском районе прокуроры выявили нарушения законодательства о персональных данных в деятельности Пенсионного фонда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кондопожского района в рамках рассмотрения обращения гражданина выявила нарушения в деятельности Управления Пенсионного фонда РФ в Кондопоге.

В своем обращении в прокуратуру района гражданин указал, что в ходе рассмотрения о дела о разделе совместно нажитого имущества его сожительница представила суду справку о его пенсионных выплатах.

Федеральным законом закреплены принципы обработки данных выплат, в том числе наличие соответствующего согласия лица, чьи данные обрабатываются. Люди, имеющие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять личную информацию без согласия субъекта персональных данных.

В ходе проверки было установлено, что специалист кондопожского Управления Пенсионного фонда выдала справку о выплатах на имя гражданина его сожительнице. Это было сделано на основании заявления последней. И в отсутствие согласия мужчины на передачу персональных данных третьим лицам.

По данному факту прокуратурой района в отношении провинившегося специалиста учреждения было возбуждено производство по делу об административном правонарушении. С точки зрения закона это ничто иное, как обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных.

В итоге постановлением мирового судьи должностному лицу назначено наказание в виде 10 тыс. рублей штрафа. Кроме того, прокуратура района привлекла к дисциплинарной ответственности начальника кондопожского Управления Пенсионного фонда.