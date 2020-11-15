Сотрудницы колоний и СИЗО в Карелии борются за титул "Мисс УИС - 2020"

Жителям Карелии предлагают проголосовать за участниц регионального этапа Всероссийского конкурса "Мисс уголовно-исполнительной системы - 2020".

Семь сотрудниц из различных учреждений УФСИН России по Карелии в возрасте от 22 до 45 лет будут бороться в этом году за победу во Всероссийском конкурсе "Мисс УИС". Среди конкурсанток – сотрудницы отделов специального учета, охраны, надзора и безопасности, дежурной службы, сообщили в ведомстве.

Конкурсантки уже продемонстрировали профессиональные навыки, уровень спортивной подготовки и владение нормативно-правовой базой. Теперь их ждет творческий блок, где на суд жюри будут представлены видеоролики на конкурсы "Краса России", "Профессия", танцевальный конкурс и фото в вечерних платьях. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой состязание пройдет в дистанционном формате.

Конкурсанток также ждет Интернет – голосование, которое уже запущено в официальной группе УФСИН России по Карелии. Жители Карелии смогут отметить фотографию любой понравившейся им участницы. Сотрудница, набравшая больше всего голосов, станет победительницей в номинации "Мисс Интернет - голосование".

Результаты регионального этапа станут известны в конце ноября. Победительница из Карелия будет представлять наш регион во втором этапе конкурса, который состоится в Москве.