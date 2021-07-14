Социальные работники на селе и в городских поселениях смогут бесплатно получать земельные участки

Сегодня на зседании Законодательного собрания Карелии депутаты приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий бесплатное выделение земельных участков для строительства жилья еще одной категории специалистов — социальным работникам в сельских и городских поселениях.

Авторами инициативы стали первый вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник и заместитель председателя парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Марина Гуменникова.



«Продолжается целенаправленная работа по изменению закона о земле для специалистов, работающих в сельской местности. Недавно мы приняли изменения, касающиеся дошкольных работников, затем музыкальных. Сейчас мы предлагаем дополнить перечень еще одной категорией — это социальный работник», — прокомментировала Ольга Шмаеник.



Кроме того, как отметила Ольга Шмаеник, депутаты намерены и дальше продолжить работу над законом. Так, парламентарии готовят инициативу на федеральный уровень, которая предусматривает бесплатное выделение земли под ИЖС обладателям рабочих профессий, проживающим на селе. По словам депутата, это могут быть, например, повар в школьной столовой или пекарь.







Марина Гуменникова отметила, что эта мера соцподдержки очень востребована среди жителей республики.



«Мы получили положительный отклик от тех людей, которые уже работают в социальном направлении и проживают в сельской местности, в малых городах, а также считаем, что дополнение к закону важно и с точки зрения привлечения кадров на село и в городские поселения», — сказала Марина Гуменникова.



Напомним, возможность бесплатно получать земельные участки под ИЖС работающим на селе и в городских поселениях специалистам появилась в Карелии в 2017 году. Таким правом сейчас могут воспользоваться работники сфер образования и здравоохранения, социально-культурной сферы, специалисты лесного, сельского хозяйства и пожарные.