Социальный рейс отменили в пригороде Петрозаводска

Бесплатный рейс вводили из-за ремонта моста через реку Шуя.

Карелавтотранс предупредил жителей региона об отмене социального рейса «Шуя ул. Полевая — ММС — Шуя Магнит». Изменения в расписании войдут в силу с 1 октября 2024 года. Информацию об этом опубликовали в паблике ГУП РК «Карелавтотранс».

Причина отмены рейса связана с истечением срока действия договора между «Карелавтотранс-Сервис» и администрацией Шуйского сельского поселения.

Ранее мы писали о том, что полностью закрыли мост, соединяющий части крупнейшего поселка Прионежского района Карелии.