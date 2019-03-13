Соцработник обокрала трех пенсионеров Питкяранты, чтобы играть в онлайн-казино

В Питкярантском районе перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в карже денег у трех пожилых людей, сообщает МВД Карелии.

По версии следствия, осенью 2018 года 35-летняя работница социального учреждения Питкяранты навещала на дому трех пожилых людей для оказания поддержки и тайно похитила их сбережения.

В одном случае женщина нашла у хозяина пакет с кошельком и забрала его. Пенсионер лишился более 40 тысяч рублей. Еще одна горожанка лишилась 10 тысяч рублей, другая – 95 тысяч, пока бывшая соцработница убиралась у подопечной в квартире.

Во всех трех случаях ущерб был признан значительным для потерпевших. Похищенную сумму – более 145 тысяч рублей – обвиняемая потратила, делая ставки на спорт в сети Интернет, а также на исполнение кредитных обязательств.

Обвиняемая признала вину в совершенных преступлениях.

В настоящее время уголовные дела с обвинительными заключениями переданы в суд Питкярантского района.