Соцсети: Стая бродячих собак окружила женщину с ребенком в поселке Карелии

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В Лоухи стая из 19 собак бегает по поселку и пугает людей.
В группе "Родной городишко Лоухи" сообщается, что по поселку бегает стая собак.
"12 собак бегут в сторону школы. Ау, администрация, - обращаются к местным властям жители Лоухи. – Когда уже решите вопрос с собаками? Пока эти "милые, добрые, маленькие собачки" не напугали или покусали кого. Кстати, некоторые в ошейниках".
В комментариях односельчане пишут, что собак 19, "они окружили маму с ребенком, которые их отгоняли. Очень опасно".
"Я тоже с балкона видела, как они женщину окружили, - пишет другая жительница поселка. - Она еле вырвалась, так они за ней побежали".
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