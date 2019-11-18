Подписаться
Новости. От читателей
12:21, 18 Ноября 2019
фото: источник vk.com/clublouhi1

Соцсети: Стая бродячих собак окружила женщину с ребенком в поселке Карелии

Загрузка...

В Лоухи стая из 19 собак бегает по поселку и пугает людей.

В группе "Родной городишко Лоухи" сообщается, что по поселку бегает стая собак.

"12 собак бегут в сторону школы. Ау, администрация, - обращаются к местным властям жители Лоухи. – Когда уже решите вопрос с собаками? Пока эти "милые, добрые, маленькие собачки" не напугали или покусали кого. Кстати, некоторые в ошейниках".

В комментариях односельчане пишут, что собак 19, "они окружили маму с ребенком, которые их отгоняли. Очень опасно".

"Я тоже с балкона видела, как они женщину окружили, - пишет другая жительница поселка. - Она еле вырвалась, так они за ней побежали".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)
12.11.2019, 11:54
Иван Ургант высмеял чиновника из Карелии за предложение расстреливать людей (ВИДЕО)
11.11.2019, 01:42
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"

Аналитика

Сегодня 11:58
Обществоведение
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
Учеба в профессиональном колледже в Финляндии оказалась для подростка из Петрозаводска не такой красочной, какой она выглядит на рекламных буклетах для российских выпускников и их родителей.
Умный Петрозаводск с Ириной Мирошник 6
Сегодня 09:08
"Держим курс на природу"
15.11.2019 16:52
"Эта палка стрелять может" 12
15.11.2019 12:38
Евгений Перов: "Задача Генплана Петрозаводска - восстановить город в границах 2008 года" 5
14.11.2019 11:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:37
Личное мнение
Андрей Рогалевич: "По моему мнению, действительно произошла экологическая катастрофа" 2
Депутат Заксобрания Карелии от Сегежского района Андрей Рогалевич потребовал привлечения к ответственности лиц, виновных в экологическом бедствии в Сегеже.
За полярным сиянием на батарейках 6
14.11.2019 14:03
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
11.11.2019 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
архив чтиво

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»