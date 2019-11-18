Соцсети: Стая бродячих собак окружила женщину с ребенком в поселке Карелии

В Лоухи стая из 19 собак бегает по поселку и пугает людей.

В группе "Родной городишко Лоухи" сообщается, что по поселку бегает стая собак.

"12 собак бегут в сторону школы. Ау, администрация, - обращаются к местным властям жители Лоухи. – Когда уже решите вопрос с собаками? Пока эти "милые, добрые, маленькие собачки" не напугали или покусали кого. Кстати, некоторые в ошейниках".

В комментариях односельчане пишут, что собак 19, "они окружили маму с ребенком, которые их отгоняли. Очень опасно".

"Я тоже с балкона видела, как они женщину окружили, - пишет другая жительница поселка. - Она еле вырвалась, так они за ней побежали".