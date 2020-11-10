Соцсети сыграли злую шутку с пенсионеркой в Карелии

В Сегеже 63-летняя женщина осталась без денег после общения с мошенниками в соцсети, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Сегежскому району поступило заявление от 63-летней горожанки. С ее счета пропали 80 тысяч рублей.

Как выяснилось, в минувшее воскресенье ей через социальную сеть пришло сообщение от сватьи. Та рассказала, что недавно получила социальную выплату в размере 8 тысяч рублей, и предложила пенсионерке поучаствовать в той же акции.

Она пообещала помочь с оформлением и попросила предоставить реквизиты банковской карты, а также продиктовать коды из смс-сообщений. Женщина передала всю необходимую информацию. В результате с ее банковского счета пропали все накопления.

Как выяснилось позже, личную страничку родственницы потерпевшей взломали, а выплат никаких от государства она не получала. В настоящее время сотрудники полиции выясняют иные обстоятельства произошедшего.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и не сообщать свои персональные данные, а также реквизиты карты в ходе переписки.