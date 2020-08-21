Соцсети: житель Карелии разбил нос на дырявом мосту по дороге к храму

фото: паблик "Чтобы лучше было жить"

В Олонце из-за провала на мосту молодой человек упал и получил травмы, сообщается в соцсети.

В паблике Олонца "Чтобы лучше было жить" сообщается, что на днях на мосту, ведущему к храму, произошел несчастный случай.

"Дорога к храму становится всё небезопаснее, - написали в паблике. – Администрация не успевает латать на мосту дыры, появляющиеся ежедневно. На днях очередной несчастный случай произошёл на этом мосту. Жертвой провала стал молодой человек: как результат - разбитый нос, губы и сломанные очки".

Автор сообщения отметил, что, по неизвестным причинам, пострадавший не стал обращаться за медицинской помощью.

Остальных горожан просят быть более бдительными.

"Строительство нового моста внесено в проект "Народный бюджет", на который городу выделено 20 млн рублей. Так что, ждём новый мост", - напоминается в сообщении городского паблика.