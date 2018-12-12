Совбез заявил о снижении уровня преступности в Карелии

Число убийств в Карелии снизилось на 12,5% а разбойных нападений на 18,9%.

Секретарь Совета безопасности РФ, глава госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии Николай Патрушев обсудил с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым вопросы охраны правопорядка в Карелии, сообщает ТАСС.

"В Карелии отмечается снижение по сравнению с 2017 годом числа зарегистрированных убийств на 12,5%, разбойных нападений - на 18,9 %, краж из квартир - на 22,8%, - говорится в сообщении. - Сократилось на 36,6% количество преступлений, совершенных подростками либо с их участием".

Отмечено, что положительную роль в этом сыграла планомерная работа с молодежью в рамках реализации комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Карелии на 2018-2019 годы.