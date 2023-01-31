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«Совершенствуйся, пока живешь»: глава Карелии поздравил с 92-летием врача Анатолия Зильбера

Новости. Общество
08:44, 13 Февраля 2023
фото: petrsu.ru

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Анатолий Зильбер создал в Карелии одно из первых в стране отделений ИТАР, сообщил в поздравлении глава Карелии.

Глава республики Артур Парфенчиков поздравил с 92-летием медика Анатолия Зильбера.

«Совершенствуйся, пока живешь. Это одна из знаменитых личных заповедей Анатолия Зильбера, Заслуженного врача России. Он следует ей всю свою жизнь. Сегодня Анатолию Петровичу исполняется 92 года, - написал на своей странице в соцсети Парфенчиков. - Мне очень приятно, что знаком с ним лично. Такие земляки как Анатолий Петрович – настоящая гордость Карелии! Это не просто врач, писатель и педагог. Анатолий Зильбер – легенда анестезиологии и реаниматологии. Человек, который создал в Карелии, в Республиканской больнице, отделение ИТАР - одно из первых в стране! Было это еще в конце 1950-х годов».

По словам Парфенчикова, также Анатолий Зильбер открыл первое в СССР отделение интенсивной респираторной терапии.

«И медицина критических состояний - тоже Зильбер. Мировая знаменитость! Я уж не говорю о сотнях и сотнях спасенных жизней. Врач от Бога – так говорят пациенты. Поклон и уважение вам, доктор! Ваша потрясающая работоспособность, увлеченность делу, которому служите семь (!) десятков лет, жизнелюбие – пример всем нам», - отметил глава Карелии.

Напомним, в 2018 году наше издание сообщало о том, что завкафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии ПетрГУ Анатолий Зильбер объяснил, почему люди так часто умирают в 4 часа утра. Врачи долго не могли объяснить загадку утренних смертей.

А профессор Анатолий Зильбер разгадал ее еще в 1950 годы. 

«Наблюдая за больными, я понял, что из-за изменения геомагнитной обстановки в это время у всех людей отмечается нестабильность жизненных функций (дыхания, сердцебиения и т. д.), - рассказал он. - Здоровые этого не замечают, а люди, находящиеся в критическом состоянии, уходят из жизни. Чтобы не допустить этого, мы стали назначать таким пациентам профилактическую терапию утром в 3.00-3.30. Немного изменив график работы врачей и медсестер, мы смогли снизить смертность в несколько раз».

Сколько человек он вернул с того света, Зильбер не знает. Однако первого спасенного помнит хорошо.

PS. На видео, как на своей странице сообщил Артур Парфенчиков, Анатолий Зильбер читает стихотворение собственного сочинения в студии ГТРК «Карелия». 

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