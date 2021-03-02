Совет Федерации поможет жителям северных районов Карелии вернуть право рыбачить на Белом море

Профильный комитет Совета Федерации обратится в Минсельхоз России с просьбой внести поправки в готовящиеся к принятию новые правила рыболовства, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

Члены Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержали предложения по изменению в новую редакцию правил рыболовства. Поправки, подготовленные сенатором от Карелии Игорь Зубарев, касаются разрешения сетного лова для жителей сельских и городских населенных пунктов Беломорского, Кемского и Лоухского районов Карелии.

Игорь Зубарев напомнил, что вопросом отмены запрета на сетной лов в акватории Белого моря карельские парламентарии занимаются с 2009 года, активно работая с федеральными ведомствами. С 2014 году удалось добиться того, чтобы гражданам, зарегистрированным по месту жительства в сельских прибрежных населенных пунктах Карелии, разрешили осуществлять любительское рыболовство. Но на практике местные рыбаки-любители этим правом воспользоваться не могут. Населенные пункты республики, жители которых традиционно осуществляют промысел в карельской части Белого моря, размещены не только непосредственно на берегу (примыкают к береговой полосе), но также находятся в устьях рек, впадающих в море. Как следствие, ввиду отсутствия единого и четкого определения "прибрежный населенный пункт", создаются предпосылки по привлечению к административной ответственности местных жителей, осуществляющих любительское рыболовство в Белом море.

«Нам удалось доказать, что жители, как сельских, так и городских населенных пунктов, которые хотят ловить рыбу, никак не влияют на увеличение промысловой нагрузки на запасы водных биоресурсов Белого моря. И в 2020 году в новую редакцию правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна внесена наша поправка, согласно которой жители городских прибрежных населенных пунктов получили право рыбачить на Белом море. Казалось бы, путь пройден. Но в Карелии населенные пункты часто возникали не на морском побережье, а на берегах рек, по которым поморы спускались в море для ведения промысла. И местным жителям вроде разрешили ловить рыбу, но инспекторы не считает наши населенные пункты прибрежными, поскольку нет четкого определения таких пунктов. Возникли административные дела", - рассказал на заседании комитета Игорь Зубарев.

Сенатор попросил коллег написать от комитета обращение в адрес Министерства сельского хозяйства РФ, чтобы в ближайшее время внести в новые правила рыболовства поправки с уточнением понятия "прибрежный населенный пункт".

"В последнем письме из Минсельхоза РФ, с которым мы ведем активную переписку, нас заверили, что наши поправки будут рассмотрены. После получения научно обоснованных предложений от Росрыболовства министерство организует работу по подготовке проекта приказа о внесении изменений в правила рыболовства. Но хотелось бы, чтобы жители северных районов Карелии уже в осеннюю путину могли спокойно рыбачить, не боясь быть оштрафованными. Поэтому важно ускорить процесс и вернуть поморам право на сетной лов", - считает парламентарий.