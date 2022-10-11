Совет Федерации разбирается, почему цены на бронежилеты взлетели до небес

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на бронежилеты и каски.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету Совфеда по обороне разобраться, почему цены на необходимое для мобилизованных комплектование, в том числе бронежилеты и каски, «взлетели до небес». Об этом пишет РИА Новости.

«Действительно, цены на самое необходимое для комплектования мобилизованных выросли до небес. Непонятно — почему, на каком основании. Надо разобраться с мощностями, которые производят и одежду, и бронежилеты, и каски», — заявила Матвиенко на заседании Совфеда.

Спикер поручила комитету палаты по обороне разобраться в ситуации «и действовать».

Вопрос на пленарном заседании Совфеда подняла сенатор Людмила Нарусова, которая побывала на сборном пункте мобилизованных, отправляющихся в Белгородскую область. По ее словам, армия не обеспечивает мобилизованных бронежилетами, их покупают семьи призванных. «Бронежилет пятой степени защиты в январе стоил семь тысяч рублей, сейчас стоят 135 тысяч. Цены на необходимые вещи взлетели до астрономических высот», — заявила Нарусова.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью РИА Новости заявил, что Генпрокуратура России и Федеральная антимонопольная служба примут жесткие меры к тем, кто спекулирует на необходимых мобилизуемым товарах. По его словам, в связи с резким скачком цен на военное обмундирование, реализуемое через торговые сети, он дал указание о проведении совместно с ФАС проверки в сфере торговли и принятии жестких мер к спекулянтам.