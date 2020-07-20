Совет уполномоченных IX съезда карелов выступил в защиту озер Карелии от экспансии форелеводов

Члены совета призвали республиканские власти приостановить формирование новых рыбоводных участков для открытия форелевых хозяйств.

Совет уполномоченных IX съезда карелов Республики Карелия направил обращение главе региона Артуру Парфенчикову, спикеру карельского парламента Элиссану Шандаловичу и республиканскому министру сельского и рыбного хозяйства Владимиру Лабинову с предложением инициировать поправки к действующему законодательству по развитию товарного рыбоводства. Как отмечается в обращении, в настоящее время процедура формирования форелевого садкового хозяйства делится на два этапа: выделение рыбоводного участка и утверждение проекта хозяйства, в котором должны учитываться экологические вопросы. При этом на втором этапе минимальный объем производства форелевого садкового хозяйства определяется согласно приказу министерства сельского хозяйства РФ от 15 марта 2017 № 124. Этот объем в 100-200 раз превышает принятые в мире научно-обоснованные значения и рассчитывается для всех озер Карелии по примитивной арифметической формуле без учета индивидуальных гидрологических характеристик водных объектов.

"Такой "приказной" подход к определению мощности производства означает, что на этапе проектирования форелевого садкового хозяйства экологическая сторона деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические объекты и среду их обитания, фактически не рассматривается. В таких условиях формирование новых рыбоводных участков означает неминуемую гибель озер, на которых они организуются, что является особо актуальным для небольших озер Карелии", – говорится в обращении.

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