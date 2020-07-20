890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
С 20 по 24 июля пройдут работы на теплосетях Петрозаводска 1
Сегодня 09:45
На защиту карельских озер с… "обновленной Конституцией"
Новое
Сегодня 16:33
Перебежчик из Карелии незаконно ушел в Финляндию 2
Сегодня 11:02
Следком начал проверку по факту гибели подростка, который утонул на Ключевском карьере в Петрозаводске 1
Сегодня 12:13
Умер экс-министр культуры Карелии 2
Сегодня 10:49
В Карелии приятели "сожгли" заживо избитого собутыльника 7
Сегодня 11:22

Совет уполномоченных IX съезда карелов выступил в защиту озер Карелии от экспансии форелеводов

Новости. Общество
16:37, 20 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Колбасов
Загрузка...

Члены совета призвали республиканские власти приостановить формирование новых рыбоводных участков для открытия форелевых хозяйств.

Совет уполномоченных IX съезда карелов Республики Карелия направил обращение главе региона Артуру Парфенчикову, спикеру карельского парламента Элиссану Шандаловичу и республиканскому министру сельского и рыбного хозяйства Владимиру Лабинову с предложением инициировать поправки к действующему законодательству по развитию товарного рыбоводства. Как отмечается в обращении, в настоящее время процедура формирования форелевого садкового хозяйства делится на два этапа: выделение рыбоводного участка и утверждение проекта хозяйства, в котором должны учитываться экологические вопросы. При этом на втором этапе минимальный объем производства форелевого садкового хозяйства определяется согласно приказу министерства сельского хозяйства РФ от 15 марта 2017 № 124. Этот объем в 100-200 раз превышает принятые в мире научно-обоснованные значения и рассчитывается для всех озер Карелии по примитивной арифметической формуле без учета индивидуальных гидрологических характеристик водных объектов.

"Такой "приказной" подход к определению мощности производства означает, что на этапе проектирования форелевого садкового хозяйства экологическая сторона деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические объекты и среду их обитания, фактически не рассматривается. В таких условиях формирование новых рыбоводных участков означает неминуемую гибель озер, на которых они организуются, что является особо актуальным для небольших озер Карелии", – говорится в обращении.

Читайте подробнее в рубрике "Капитал".  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Любопытный
2020-07-20 17:09:57
Пока будут "обсуждать и решать", озера Карелии загадят эти форелеводы, хотя чего ещё ждать ,вон Байкал уже не самый чистый,как когда то было, по телеку показали что с озером сделали "перестройщики" и "эффективные менеджеры"....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
14.07.2020, 19:40
Коммунисты собирают миллиард рублей, чтобы спасти от захвата совхоз им. Ленина (ВИДЕО)
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Аналитика

Сегодня 16:33
Капитал
На защиту карельских озер с… "обновленной Конституцией"
Совет уполномоченных IX съезда карелов призвал республиканские власти приостановить формирование новых рыбоводных участков для открытия форелевых хозяйств.
Свалка с видом на память
17.07.2020 14:13
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом" 2
16.07.2020 16:29
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 6
16.07.2020 13:47
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
13.07.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

17.07.2020 09:00
Без политики
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
Несмотря на пандемию, Петрозаводск продолжает строиться: возводятся и элитные жилые комплексы, и дома комфорт-класса, и жилье эконом-класса.
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
13.07.2020 09:20
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»