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Новости. Общество
10:39, 25 Июня 2018

Советский танк продали в Финляндии за 63 тысячи евро

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В Финляндии с аукциона продали танк Т-34-85 за 63 тысячи евро.

Как пишет Yle, столько пришлось заплатить коллекционеру военной техники из Инкоо Стену Йоханссону за советский танк на состоявшемся недалеко от города Савонлинна аукционе. Распродажу техники, которая раньше выставлялась на территории обанкротившегося отеля Herttua ("Герцог"), организовало Финское общество исторического оружия.

Из общей суммы 56 тысяч евро поступило в пользу конкурсной массы, то есть имущества обанкротившегося отеля. Остаток денег отошел Обществу исторического оружия в качестве комиссии.

Йоханссон признался, что приобрел танк по просьбе своего друга, который не смог приехать на аукцион. Он не согласился раскрыть имя друга, но заверил, что танк останется в Финляндии.

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