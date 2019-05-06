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Новости. Общество
21:05, 06 Мая 2019
фото: © AP Photo/Nam Y. Huh

Совфед предложил запретить кальяны в ресторанах

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Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах.

Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.

"С помощью кальянов в ресторанах курят не только кальянный табак, но и курительные смеси, на которые не распространяется общее для всех табачных изделий регулирования. Я убежден, что их стоит тоже приравнять к сигаретам и навести здесь порядок", - сказал сенатор, добавив, что на кальяны также необходимо распространить запрет в ресторанах и кафе, который действует сейчас в отношении сигарет.

Кроме того, подчеркнул Рябухин, решения требует проблема огромного объема контрафактной продукции на рынке кальянного табака в России.

"По заявлениям экспертов, до половины кальянного табака в России – это контрафакт. Я склонен им доверять", - заявил глава комитета.

В результате, констатировал Рябухин, страдает как здоровье российских потребителей контрабандных кальянных смесей, так и бюджет, который недополучает доходы от акцизов на них.

Он сообщил, что Федеральная таможенная служба, Минфин, Минпромторг, Федеральная налоговая служба и Минсельхоз представят Совфеду к концу мая результаты своих проверок этой сферы и предложения по законодательному регулированию проблем.

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