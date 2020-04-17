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Совхоз в Карелии оказался под угрозой ликвидации

Новости. Экономика
15:21, 18 Апреля 2020
фото: © кадр из видео ИА Республика
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Собственник и власти Карелии считают сохранение сельхозпредприятия в селе Видлица Олонецкого района целесообразным, но работники ООО "Видлица Агро" об этом ничего не знают.

Еще над одним совхозом Карелии нависла угроза под названием ликвидация. По информации работников ООО "Видлица АГРО", руководство предприятия планирует вывезти все поголовье в Ленобласть, закрыв в олонецком селе молочную ферму и свиноферму.

Местные жители, работающие семьями в совхозе не один десяток лет, забили тревогу. Они написали письмо в адрес президента, главы Минсельхоза РФ, руководства республики и парламентариев с просьбой помочь сохранить их предприятие в Видлице. Люди напуганы, они боятся остаться без работы. Но как выяснилось, о критической ситуации на предприятии власти Карелии знают и уже планируют принять по совхозу какие-то решения. Вот только до жителей села пока никто из властьимущих не доехал и ничего не объяснил.

Подробности читайте далее.

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