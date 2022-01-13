Совхозу в Карелии не удалось избежать наказания за загрязнение земли рыбными отходами

Суд оставил в силе постановление Россельхознадзора в отношении предприятия по факту разлива рыбного силоса в районе села Толвуя Медвежьегорского района.

Напомним, после скандала в Толвуе, куда завезли рыбные отходы из Мурманской области как удобрения и где произошел их разлив, пробы почвы были направлены в Ленинградскую межобластную ветеринарную лабораторию для исследований. Согласно заключению лаборатории, было выявлено загрязнение почвы на глубине 0-5 и 5-20 см патогенными энтеробактериями (энтерококки, бактерии группы кишечной палочки). Помимо микробиологического загрязнения, в почве обнаружено превышение ориентировочно допустимых концентраций меди, мышьяка, свинца, никеля и цинка.

«Разлив неподготовленного соответствующим образом и не переработанного в удобрение продукта, привел к уничтожению плодородного слоя почвы. Таким образом, предприятие нарушило правила и требования использования земель сельскохозяйственного назначения», - говорится в сообщении Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Совхоз «Толвуйский», для которого предназначались удобрения, получил штраф в размере 40 тысяч рублей. Не согласившись с вынесенным решением, предприятие обратилось в Медвежьегорский районный суд Карелии.

Решением суда постановление Управления было оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения.

Ранее сообщалось, по заключению межрегионального Управления Россельхознадзора, рыбные отходы привезла в Толвую коммерческая фирма, зарегистрированная в Мурманской области. У товара не оказалось ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции.