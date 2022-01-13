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Совхозу в Карелии не удалось избежать наказания за загрязнение земли рыбными отходами

Новости. Общество
14:38, 13 Января 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Суд оставил в силе постановление Россельхознадзора в отношении предприятия по факту разлива рыбного силоса в районе села Толвуя Медвежьегорского района.

Напомним, после скандала в Толвуе, куда завезли рыбные отходы из Мурманской области как удобрения и где произошел их разлив, пробы почвы были направлены в Ленинградскую межобластную ветеринарную лабораторию для исследований. Согласно заключению лаборатории, было выявлено загрязнение почвы на глубине 0-5 и 5-20 см патогенными энтеробактериями (энтерококки, бактерии группы кишечной палочки). Помимо микробиологического загрязнения, в почве обнаружено превышение ориентировочно допустимых концентраций меди, мышьяка, свинца, никеля и цинка.

«Разлив неподготовленного соответствующим образом и не переработанного в удобрение продукта, привел к уничтожению плодородного слоя почвы. Таким образом, предприятие нарушило правила и требования использования земель сельскохозяйственного назначения», - говорится в сообщении Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Совхоз «Толвуйский», для которого предназначались удобрения, получил штраф в размере 40 тысяч рублей. Не согласившись с вынесенным решением, предприятие обратилось в Медвежьегорский районный суд Карелии.

Решением суда постановление Управления было оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения.

Ранее сообщалось, по заключению межрегионального Управления Россельхознадзора, рыбные отходы привезла в Толвую коммерческая фирма, зарегистрированная в Мурманской области.  У товара не оказалось ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции.

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Комментарии

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Житель Карелии
2022-01-13 15:35:54
Лабинов! Твоя жижа ..... Как так то? ведь это удобрение. Почему испортила почву? Я могу ещё понять проблемы по микробиологии. НО!!! В этой лабиновской жижи нашли "Помимо микробиологического загрязнения, в почве обнаружено превышение ориентировочно допустимых концентраций меди, мышьяка, свинца, никеля и цинка." Во как! Где прокуратура?
Сергей
2022-01-13 15:43:34
Житель Карелии, тут в пору Следственный Комитет .
zanoza
2022-01-13 15:31:18
Маленький штраф, однако. Таким штрафом приступную деятельность по вывозке рыбных отходов в Карелию не остановить.
Экcперд
2022-01-13 15:13:18
Веселая молочница эмми будет смаковать это событие
Саныч
2022-01-13 14:56:37
Так по указанию колхозминистра завезли-пусть сам и платит.
Гость
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