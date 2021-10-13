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В Карелии оштрафовали совхоз за загрязнение почвы рыбными отходами, которые завезли как удобрения

Новости. Общество
11:20, 13 Октября 2021
фото: © pixabay.com / succo

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Россельхознадзор привлек к ответственности совхоз за порчу земель у села Толвуя в Медвежьегорском районе, где произошел разлив рыбных отходов.

После скандала в Толвуе, куда завезли рыбные отходы из Мурманской области как удобрения и где произошел их разлив, пробы почвы были направлены в Ленинградскую межобластную ветеринарную лабораторию для исследований. Согласно заключению лаборатории, было выявлено загрязнение почвы на глубине 0-5 и 5-20 см патогенными энтеробактериями (энтерококки, бактерии группы кишечной палочки). Помимо микробиологического загрязнения, в почве обнаружено превышение ориентировочно допустимых концентраций меди, мышьяка, свинца, никеля и цинка. Об этом сообщает Россельхознадзор Карелии.

«Разлив неподготовленного соответствующим образом и не переработанного в удобрение продукта, привел к уничтожению плодородного слоя почвы. Таким образом, предприятие нарушило правила и требования использования земель сельскохозяйственного назначения», — говорится в сообщении ведомства.

В результате совхоз «Толвуйский» получил штраф в 40 тысяч рублей. После вступления в законную силу постановления, будет произведен расчет вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды.

При этом, по данным Россельхознадзора, опасными биологическими отходами «Силос рыбный» не является. Но продукт, поступивший в Карелию из Мурманской области, был без ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением ветеринарно-санитарных правил. Поэтому мурманской предприятие оштрафовали на 10 тысяч рублей, а его должностное лицо– на 3 тысячи рублей. Компания-перевозчик и ее руководитель были привлечены к административной ответственности с назначением штрафов: юридическому лицу — в размере 150 тысяч рублей, должностному лицу — 30 тысяч рублей. А совхоз «Толвуйский, приняв товар без  ветеринарных сопроводительных документов, получил штраф в 10 тысяч рублей.

Напомним, жители Карелии были возмущены появлением в Заонежье фур из Мурманской области с рыбными отходами, которые предположительно привезли в республику на утилизацию. По словам очевидцев, машины с отходами были обнаружены на автодороге Медвежьегорск-Великая Губа. Контейнеры разгружали в заброшенные силосные ямы. Местные жители опасались, что отходы потекут в реку Падма, а из нее по водной системе Заонежья могут попасть в Онежское озеро.

В министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии прокомментировали ситуацию с использованием рыбных отходов в ОАО „Совхоз ‚Толвуйский‘. По словам гендиректора совхоза Евгения Сергеенко, в мае в соответствии с заключенным контрактом с ООО ‚Русское море — Аквакультура‘ запланирована поставка рыбного гидролизата для использования с навозом и растительными остатками при компостировании в качестве органических удобрений. На данную продукцию имеются все необходимые согласно действующему законодательству сопроводительные документы на соответствие санитарным нормам и требованиям. В процессе подготовки к работе с удобрениями неизвестные слили жидкость из емкостей. В Минсельхозе предполагают, что гидрозилат хотели украсть, и стали искать виновных.

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