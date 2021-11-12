Вынесено еще одно судебное решение после скандала из-за загрязнения почвы удобрениями в Карелии

Поставлена точка в очередном судебном разбирательстве, связанном с загрязнением почвы рыбными удобрениями в поселке Толвуя в Карелии.

Как сообщалось ранее, совхоз «Толвуйский», для которого предназначались удобрения, получил штраф в размере 40 тыс. рублей, а затем под санкции попало предприятие-производитель в Мурманской области. Теперь дошла очередь и до перевозчика.

По заключению межрегионального Управления Россельхознадзора, рыбные отходы привезла в Толвую коммерческая фирма, зарегистрированная в Мурманской области. У товара не оказалось ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции.

Россельхознадзор выписал фирме штраф в размере 150 тысяч рублей, а ее руководителю — 30 тысяч рублей. Организация оспорила это решение в судах двух инстанций, но они поддержали позицию Россельхознадзора. Руководителю, который отказывался заплатить штраф, удвоили наказание до 60 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, контейнеры с рыбными отходами были обнаружены весной 2021 года возле автодороги Медвежьегорск-Великая Губа. Выяснилось, что часть удобрений попала в почву. Проверка показала превышение в почве допустимых концентраций меди, мышьяка, свинца, никеля и цинка.