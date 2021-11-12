890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Петрозаводская ТЭЦ отмечает свой день рождения — «Сегодня необходимо быть лучше, чем вчера»
Сегодня 12:30
Обнародованы нарушения при расходовании денег на борьбу с ковидом в медучреждениях Карелии 5
Сегодня 12:06
Миллион почти даром, или Как льготные кредиты ускоряют экономику
20.12.2021 15:16
Два человека обратились в больницу после жесткого ДТП в центре Петрозаводска 2
20.12.2021 18:41

Вынесено еще одно судебное решение после скандала из-за загрязнения почвы удобрениями в Карелии

Новости. Общество
14:27, 21 Декабря 2021
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Поставлена точка в очередном судебном разбирательстве, связанном с загрязнением почвы рыбными удобрениями в поселке Толвуя в Карелии.

Как сообщалось ранее, совхоз «Толвуйский», для которого предназначались удобрения, получил штраф в размере 40 тыс. рублей, а затем под санкции попало предприятие-производитель в Мурманской области. Теперь дошла очередь и до перевозчика.

По заключению межрегионального Управления Россельхознадзора, рыбные отходы привезла в Толвую коммерческая фирма, зарегистрированная в Мурманской области.  У товара не оказалось ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции.

Россельхознадзор выписал фирме штраф в размере 150 тысяч рублей, а ее руководителю — 30 тысяч рублей. Организация оспорила это решение в судах двух инстанций, но они поддержали позицию Россельхознадзора. Руководителю, который отказывался заплатить штраф, удвоили наказание до 60 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, контейнеры с рыбными отходами были обнаружены весной 2021 года возле автодороги Медвежьегорск-Великая Губа. Выяснилось, что часть удобрений попала в почву. Проверка показала превышение в почве допустимых концентраций меди, мышьяка, свинца, никеля и цинка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
14.12.2021, 15:44
На «Зеленой тропе» в Петрозаводске планируется строительство автодороги

Чтиво

Сегодня 12:30
Без политики
Петрозаводская ТЭЦ отмечает свой день рождения — «Сегодня необходимо быть лучше, чем вчера»
В преддверии Дня энергетика, в день зимнего солнцестояния, мы встретились с директором ТЭЦ Василием Карповым и спросили, чем сейчас живет Петрозаводская ТЭЦ и какие проекты реализует в городе.
Местному самоуправлению в России посвящается 12
17.12.2021 15:57
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»