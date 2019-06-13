Современные залы для каратэ и бокса открыты в самом центре Петрозаводска

Новый спортивно-оздоровительный центр расположился в специально переоборудованных под эти цели помещениях третьего этажа универмага "Карелия" на ул. Кирова, 2, сообщили в Петросовете.

Напомним, что в начале этого года в рамках региональной общественной приемной "Единой России" с просьбой о помощи в организации собственной тренировочной базы к председателю Петрозаводского городского Совета Геннадию Боднарчуку обратились представители спортивных федераций.

По предложению спикера Петросовета глава города Ирина Мирошник приняла решение перепрофилировать помещения 2-го и 3-го этажа торгового центра в спортивные залы и предоставить часть из них федерациям каратэ и бокса.

Сегодня на общей площади более тысячи квадратных метров для спортсменов оборудованы боксерский зал с рингом и три спортзала для занятий различными стилями каратэ, раздевалки, душевые, система кондиционирования. Помещения предназначены как для тренировок любителей и профессионалов всех возрастов, так и для проведения мастер-классов, соревнований по боксу и единоборствам. В четырех залах смогут одновременно заниматься до 200 спортсменов в возрасте от 6 лет и старше. Ремонт осуществлялся ПМУП "Агентство городского развития", в чьем ведении находится здание, за счет средств, полученных от аренды торговых площадей универмага.

По словам руководителя ПМУП "Агентство городского развития", депутата Петросовета Дмитрия Романова, переобустройство помещений выполнено с рекордным опережением графика – за два месяца. "По планам проектирование должно было начаться с января 2020 года, однако уже сегодня со значительным опережением мы открываем первую очередь полностью отремонтированных залов для занятий боксом и каратэ и начинаем проектирование второго этажа под другие социальные объекты", - рассказал директор ПМУП.

Добавим также, что вся перепланировка и оборудование объекта проводились при консультативной помощи самих спортсменов с учетом их пожеланий и установленных нормативов. По мнению экспертов, отремонтированные залы по своему оснащению отвечают всем современным международным требованиям спортивной федерации каратэ и являются уникальными для карельской столицы.

Дмитрий Романов также отметил социальную направленность реализующегося проекта - помещения будут предоставляться в аренду спортсменам на льготных условиях.

"Открытие спортивно-оздоровительного центра – важное событие в жизни нашего города и яркий пример конструктивного взаимодействия администрации города, депутатов Петросовета, общественников и спортсменов. Замечу, что это только первый этап реконструкции, в будущем новые спортзалы появятся и на втором этаже здания, по которому уже начаты проектные работы. Уверен, что юные спортсмены и профессионалы по достоинству оценят возможности современного спортивного объекта и он станет отличной базой для подготовки будущих победителей не только российских, но и международных соревнований", - подчеркнул председатель Петрозаводского городского Совета Геннадий Боднарчук.